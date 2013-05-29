В Кудрово пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль Skoda

В машине лихача находился ребенок. Информация о его состоянии уточняется.

В Кудрово пьяный водитель влетел в припаркованную иномарку Skoda. Инцидент произошел на Пражской улице. Об этом сообщили местные жители в группе "Жизнь в Кудрово" в соцсети "ВКонтакте".

В машине автомобилиста находился ребенок. По словам свидетелей, врезавшись в легковушку, мужчина вышел из салона и пошел за пивом. Встречал сотрудников ГИБДД он в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Подробности случившегося уточняются. Выясняется информация о состоянии маленького пассажира.

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Видео: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово