Курьер на велосипеде пострадал в ДТП у Тучкова моста

Мужчина двигался за иномаркой Hyundai Solaris, которая наехала на бордюрный камень из-за помехи.

Вечером воскресенья, 21 августа, на пересечении Тучкова моста и набережной Макарова в Василеостровском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал курьер службы доставки. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 33-летний водитель Peugeot при перестроении создал помеху для движения двигающемуся попутно Hyundai Solaris под управлением 31-летнего гражданина Узбекистана. В связи с этим вторая иномарка совершила наезд на бордюрный камень. В таком же положении оказался курьер на велосипеде, которой двигался сзади.

В результате пострадавший был госпитализирован с различными травмами в состоянии средней степени тяжести. В отношении водителя Hyundai составлен административный протокол.

Ранее мы сообщили о том, что на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов выпивший таксист врезался в машины коллег.

Фото: Piter.TV