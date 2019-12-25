На пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов выпивший таксист врезался в машины коллег

Участниками аварии стали сразу три таксиста.

В ночь на понедельник, 22 августа, в Приморском районе произошло тройное ДТП. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Дорожный инспектор".

На пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов пьяный водитель на высокой скорости влетел в два автомобиля. В результате случившегося участниками аварии стали сразу три машины такси. Отметим, что в момент столкновения две иномарки стояли на светофоре.

Инцидент произошел в 1:20. В автомобилях находились только водители. Никто из них не пострадал.

Сотрудники ДПС остановили машину лихача и попросили пройти медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение. Он надул ,644 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчине вручили административный протокол. Теперь ему грозит штраф 30 тыс. рублей либо потеря водительских прав сроком на 2 года.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор