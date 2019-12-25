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На Ладожском вокзале мужчина пытался пронести в сумке муляж гранаты
Сегодня, 20:37
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На Ладожском вокзале мужчина пытался пронести в сумке муляж гранаты

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В результате случившегося никто не пострадал.

В пятницу, 19 августа, на Ладожском вокзале горожанин пытался пронести сумку, в которой находился подозрительный предмет. В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области обратились сотрудники  транспортной полиции. Они попросили проверить рюкзак пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До прибытия  группы взрывотехников безопасность на территории вокзала обеспечивали полицейские и службы безопасности. 

На вокзал приехали саперы ОМОН "Балтика" ГУ Росгвардии. Обследовав находку, они поняли, что перед ними – муляж гранаты  Ф-1. Предмет передали сотрудникам транспортной полиции. 

Ранее на Piter.tv: во время возгорания в квартире на проспекте Космонавтов пострадал местный житель.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардиипо г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: задержание, ладожский вокзал, муляж бомбы, росгвардия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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