На Ладожском вокзале мужчина пытался пронести в сумке муляж гранаты

В результате случившегося никто не пострадал.

В пятницу, 19 августа, на Ладожском вокзале горожанин пытался пронести сумку, в которой находился подозрительный предмет. В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области обратились сотрудники транспортной полиции. Они попросили проверить рюкзак пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До прибытия группы взрывотехников безопасность на территории вокзала обеспечивали полицейские и службы безопасности.

На вокзал приехали саперы ОМОН "Балтика" ГУ Росгвардии. Обследовав находку, они поняли, что перед ними – муляж гранаты Ф-1. Предмет передали сотрудникам транспортной полиции.

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Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардиипо г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области