Во время возгорания в квартире на проспекте Космонавтов пострадал местный житель

Тушить пожар приехали 15 спасателей.

Сегодня, 21 августа, в Московском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 18:25. Выяснилось, что пламя полыхало в однокомнатной квартире, расположенной на проспекте Космонавтов, 52, корпус 6. Огонь распространился по площади два "квадрата".

Тушить пожар приехали прибыли 15 спасателей. Они примчались на трех спецмашинах.

Спустя 20 минут огонь локализовали. Во время возгорания пострадал житель дома. Сейчас он находится в больнице.

Ранее на Piter.tv: в квартире на набережной реки Карповки 15 пожарных тушили огонь на кухне.

Фото: Piter.tv