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В квартире на набережной реки Карповки 15 пожарных тушили огонь на кухне
Сегодня, 18:44
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В квартире на набережной реки Карповки 15 пожарных тушили огонь на кухне

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Пламя распространилось по площади семь "квадратов".

Сегодня днем, 21 августа, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. В "двушке" на набережной реки Карповки, 13, вспыхнула кухня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:46. Огонь отправились тушить 15 спасателей. Они приехали на трех спецмашинах.

В 17:46 пламя локализовали. В результате пожара никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Обводном канале горит бывшее здание клуба.

Фото: Piter.tv

Теги: горит кухня, карповка, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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