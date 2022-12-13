В Петербурге запретили летать беспилотникам до 19 января

Радиус ограничения – 100 км, сообщают в Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербурга (ЕС ОрВД).

В Петербурге с 13 по 19 января ввели запрет на полеты беспилотников. Об этом пишет "Фонтанка".

Радиус ограничения – 100 км, сообщают в Региональном центре Единой системы организации воздушного движения Санкт-Петербурга (ЕС ОрВД). В этот период горожанам рекомендовали не запускать дроны. Добавим, что причины вводимых ограничений не конкретизируются.

Напомним, что Владимир Путин посетит мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. На 18 января в Петербурге запланированы зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловки. Также ряд мероприятий пройдёт в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда".

Ранее праздничный салют прогремит 18 января в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Фото: Pxhere