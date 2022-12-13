Праздничный салют прогремит 18 января в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Артиллерийские залпы дадут от стен Петропавловской крепости также в 21:00.

В среду вечером, 18 января, в 21:00 часов в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда прогремит праздничный салют. Артиллерийские залпы дадут от стен Петропавловской крепости также в 21:00. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга на пресс-конференции ТАСС.

Пиотровский сообщил, что город украсят к 80-летию прорыва блокады и 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По его словам, при оформлении будут использованы знамена и различные композиции на опорах. Из городского бюджета на эти цели выделили 11 млн рублей.

Ранее прокурор Петербурга назвал новые данные о жертвах блокады Ленинграда. Суд определит юридический статус блокады.

Фото: Piter.tv



