Прокурор Петербурга назвал новые данные о жертвах блокады Ленинграда

Суд определит юридический статус блокады.

Блокада Ленинграда унесла жизни 1 093 842 человек. Такие цифры на заседании в Санкт-Петербургском городскому суде озвучил прокурор Петербурга Виктор Мельник, пишет "Петербургский дневник".

Из них 963 148 человек погибли, находясь в Ленинграде, а 129 694 — в эвакуации. Во втором случае причиной смерти стали дистрофия и другие факторы.

Расчеты проводились на основании данных сборника Статистического управления Ленинграда "Развитие народного хозяйства и культуры Ленинграда". Озвученная цифра оказалась больше той, которая была официальной до этого. Предполагалось, что ри артобстрелах и бомбардировках погибли 16 747 человек, еще 632 253 человека умерли от голода.

Напомним, суд начал производство по иску о признании блокады преступлением против человечности. В деле 45 томов, которые включают исторические документы и показания свидетелей.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга