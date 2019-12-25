Суд начала производство по иску о признании блокады преступлением против человечности

Дело включает в себя 45 томов.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск прокуратуры, которая просить признать блокаду Ленинграду военным преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, которые проживали в СССР. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, иск накануне подал прокурор Петербурга по поручению Генпрокуратуры. В ведомстве не согласны с тем, что блокада не получила правовой статус.

В деле 45 томов, которые включают исторические документы и показания свидетелей. Прокурор, на основании суждений доктора исторических наук Б.Н. Ковалева, экспертного заключения ФГБОУ ВО СПбГУ, а также доктора исторических наук П.В.Петрова, сделал вывод о том, что в блокаде Ленинграда, помимо Германии, принимали участие граждане Бельгии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Италии.

Таким образом, имеются неоспоримые документальные свидетельства преднамеренного, заранее спланированного политическим, экономическим и военным руководством нацистской Германии истребления мирного населения и военнопленных в целях уничтожения государственности Советского Союза и захвата новых территорий для их последующей колонизации и эксплуатации в соответствии с концепцией расширения "жизненного пространства" германской нации. следует из иска.

Предварительное заседание назначено на 16 сентября 2022 года 11:00.

Фото: Музей железных дорог России / Вконтакте