За порядком в Петербурге будут следить дроны

Сейчас город готовит свой винтокрылый флот, который будет обеспечивать порядок в воздушном пространстве и на земле.

В Петербурге запрет на запуск дронов ввели в начале мае. Теперь его продлили до 31 мая. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Пока запускать беспилотные летательные аппараты можно только госорганам и средствам массовой информации. Сейчас город готовит свой винтокрылый флот, который будет обеспечивать порядок в воздушном пространстве и на земле.

Вице-губернатор Станислав Казарин отметил, что дроны будут использовать в экстренных случаях. Так, они нужны для мониторинга состояния городской среды. Используются беспилотники для наблюдений за экологической безопасностью, транспортными потоками.

Первые экспериментальные полеты планируют начать в южной и восточной частях города.

Ранее на Piter.tv: жители Приморского района ночью заметили беспилотник, летевший в сторону Каменного острова.

Фото: Pxhere