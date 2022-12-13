Петербуржцам запретили запускать дроны до 31 июля

Исключения составили беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций, действующих в интересах СМИ и кинопроизводства.

Опершта Петербурга продлил запрет за запуск дронов в городе. Запрет ввели с 16 мая по 31 июля. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Исключения составили беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций, действующих в интересах СМИ и кинопроизводства.

Запрет коснулся и передвижения на гидроциклах от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, от Ушаковского моста до Невы, от моста Бетанкура до Невы, от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всём протяжении Кронверкского пролива.

Напомним, что ранее подобные меры вводили из-за празднования Дня Победы.

Ранее Жители Приморского района ночью заметили беспилотник, летевший в сторону Каменного острова. По информации Piter.tv, правоохранители провели проверку. Ничего подозрительного они не нашли. Дрон оказался жирной белой чайкой. Петербурженку, сообщившую полицейским о случившемся, попросили приехать в отделение полиции.

Фото: Pxhere