С 7 по 10 мая в Петербурге будет действовать запрет на использование дронов и гидроциклов

Меры вводят в целях усиления охраны порядка в период празднования Дня Победы.

В Петербурге запретили использовать беспилотники и гидроциклы в период с 7 по 10 мая. Исключения составят дроны органов госвласти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих госзаказ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

На определенных участках водной части города запретят кататься на гидроциклах. Так, по Неве нельзя будет курсировать от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста. Также экстремалам запретили кататься по двум участкам Малой Невки – от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки. На Большой Невке нельзя находится на участке от Ушаковского моста до Невы, а также на всём протяжении Кронверкского пролива.

Меры ввели в целях усиления охраны порядка в период празднования Дня Победы.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге в ночь с 9 на 10 мая мосты разводиться не будут.

Фото: Pxhere