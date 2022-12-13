В Петербурге в ночь с 9 на 10 мая мосты разводиться не будут

В ночь с 9 на 10 мая в Петербурге не будут разводиться мосты. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.
Отмена разводки связана с празднованием 9 Мая. В Северной столице мосты не разводят в нерабочие праздничные дни. Жителей города попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Согласно п.4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге", разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни РФ.
Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города
Петербуржцам порекомендовали отказаться от поездок на Пискаревское кладбище 8 мая. Кроме того, в городе отменили воздушную часть парада 9 Мая.
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Фото: Телеграм / Дороги|мосты|и метро СПб|
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