Петербуржцам порекомендовали отказаться от поездок на Пискаревское кладбище 8 мая

По словам представителя Смольного, на такую меру стоит пойти ради своей безопасности.

Жителям Петербурга порекомендовали отказаться от поездок на Пискаревское кладбище 8 мая. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на председателя Комитета по социальной политике Елену Фидрикову.

По словам представителя Смольного, на такую меру стоит пойти ради своей безопасности. Горожанам предложили выбрать другую дату для посещения мемориала. Власти города советуют в этот день посмотреть прямую трансляцию.

Официальная часть возложения цветов на Пискаревском кладбище начнется в 11:00. В ней примут участие 60 делегаций. Второй этап начнется в 13:00.

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Фото: Piter.tv