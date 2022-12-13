Жители Приморского района ночью заметили беспилотник, летевший в сторону Каменного острова

В Приморском районе Петербурга горожане ночью заметили в небе объект, похожий на беспилотник. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.
По словам очевидцев, БПЛА летел в сторону Каменного острова. Информация проверяется.
По информации Piter.tv, правоохранители провели проверку. Ничего подозрительного они не нашли. Дрон оказался жирной белой чайкой. Петербурженку, сообщившую полицейским о случившемся, попросили приехать в отделение полиции.
На днях на Дворцовой площади петербуржцы тоже заметили беспилотник. Квадрокоптер летел на небольшой высоте. После приземления его забрал мужчина в сопровождении полиции.
По информации Piter.tv,
С 7 по 10 мая в Петербурге действовал запрет на использование дронов и гидроциклов.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти запретили запускать дроны.
Фото: Pxhere
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