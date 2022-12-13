В Ленобласти запретили запускать дроны

Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности.

В Ленобласти с 7 мая запретили запускать беспилотники. Об этом сообщили в постановлении правительства региона. Документ подписал губернатор региона Александр Ленобласти.

Запрет будет действовать до снятия режима базовой готовности. Исключения сделали для органов государственной власти,

органов местного самоуправления, их подведомственных организаций, иных организаций, которые действуют по договорам с органами госвласти, МСУ и их подведами в рамках возложенных на них функций. Им разрешено использовать дроны.

Днем ранее в Ленобласти усилили контроль за пограничным режимом. Жителей приграничных пунктов попросили при выходе на улицу брать с собой паспорт.

Ранее на Piter.tv: с 7 по 10 мая в Петербурге будет действовать запрет на использование дронов и гидроциклов.

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