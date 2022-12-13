Контроль за пограничным режимом усиливают в Ленобласти

Необходимые мероприятия по обеспечению безопасности будут проводить сотрудники полиции и Росгвардии.

В Ленобласти усилили контроль за пограничным режимом. Жителей приграничных пунктов попросили при выходе на улицу брать с собой паспорт. Об этом сообщили в tg-канале "Молния. Ленобласть".

Просим жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь документы, удостоверяющие личность, во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий. Пресс-служба погрануправления ФСБ по региону

Мероприятия проведут в этом месяце. Проверку будут проводить сотрудники полиции и Росгвардии.

Добавим, что регион граничит с входящими в НАТО и ЕС Финляндией и Эстонией.

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Фото: Piter.tv