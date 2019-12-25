В пограничной зоне в Кингисеппском районе поймали 5 иностранных граждан

Мужчины являются гражданами одной из бывших стран СССР.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и области поймали 2-го февраля в Кингисеппском районе 5 иностранных граждан, которые находились в России без необходимых документов. В ведомстве сообщили о том, что граждане других стран и граждане РФ продолжают нарушать пограничный режим.

Задержанные работают на предприятии в приграничье. Их привлекли к административной ответственности в виде штрафа и выдворили за пределы пограничной зоны.

Чаще всего нарушители находятся в пограничной зоне для ведения хозяйственной деятельности, что запрещено, а также для дальнейшего пересечения границы с страной Евросоюза в "поисках лучших условий жизни", пояснили в пресс-службе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургским застройщикам разрешили вернуть мигрантов на стройки.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по СПб и ЛО