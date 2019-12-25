Петербургским застройщикам разрешили вернуть мигрантов на стройки

На стройки двух регионов прибудут первые 430 рабочих из стран СНГ.

В Петербург и Ленинградскую область возвращаются рабочие из стран СНГ – группа ЦДС получила разрешение от федеральных властей.

Обращение согласовали зампредседатель правительства, председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяна Голикова и Министерство строительства. Специалисты займутся каменной кладкой, устройством монолитных и сборных железобетонных конструкций, отделочными, кровельными, сантехническими и подсобными работами.

Рабочих проверят на коронавирус и создадут условия для двухнедельного карантина. Только после этого они приступят к работе.

Ранее мы писали, что жители Мурино выступают против молла Гудченко на бульваре Менделеева.

Фото: Piter.TV