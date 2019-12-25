На снимках пернатые радуются солнцу и наступившему лету.

В пятницу утром, 5 июня, у Финского залива в Сестрорецке заметили большую стаю куликов. Фотографиями поделились в группе "Питер решает", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях уточнили, что такое большое количество этих птиц в наших краях можно увидеть редко. На снимках пернатые радуются солнцу и наступившему лету.

"Прилетели, поняли что в раю и решили остаться" Отметили в комментариях

Ранее мы писали, что двух краснокнижных сов выпустили на волю в Петербурге.

Фото: vk.com/pitereshaet