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В Сестрорецке заметили большую стаю куликов
Сегодня, 12:22
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Arinablinova

В Сестрорецке заметили большую стаю куликов

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На снимках пернатые радуются солнцу и наступившему лету. 

В пятницу утром, 5 июня, у Финского залива в Сестрорецке заметили большую стаю куликов. Фотографиями поделились в группе "Питер решает", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях уточнили, что такое большое количество этих птиц в наших краях можно увидеть редко. На снимках пернатые радуются солнцу и наступившему лету. 

"Прилетели, поняли что в раю и решили остаться"

Отметили в комментариях

Ранее мы писали, что двух краснокнижных сов выпустили на волю в Петербурге.

Фото: vk.com/pitereshaet

Теги: животные, природа, птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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