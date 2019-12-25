Двух краснокнижных сов выпустили на волю в Петербурге

Весь предыдущий год птицы проходили полный цикл лечения и реабилитации в ветеринарной клинике.

В пятницу, 5 июня, комитет по природопользованию выпустил на волю двух серых неясытей, спасенных жителями Петербурга летом 2019 года. Сов выпустили в День эколога и Всемирный день окружающей среды. Выпуск прошел на территории заказника "Северное побережье Невской губы".

Весь предыдущий год птицы проходили полный цикл лечения и реабилитации в ветеринарной клинике.

Относительно недавно серую неясыть включили в Красную книгу Санкт-Петербурга как потенциально уязвимый вид. Отмечается, что мероприятия по возвращению птиц в естественную среду обитания комитет по природопользованию проводит регулярно.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке выбрали имена для маленьких совят.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию