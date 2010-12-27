В Петербурге перекроют движение из-за съемок фильма Серебренникова: схема объезда

Ночью с пятницы на субботу в Северной столице перекроют движение из-за съемок фильма о Викторе Цое.

Припозднившимся вечером в пятницу, 25 августа, автомобилистам придется искать пути в обход нескольких улиц, которые перекроют. На пересечении 8-ой Советской, Новгородской и Старорусской улиц будут снимать кино "Лето". Это картина режиссера Кирилла Серебренникова, задержанного несколько дней назад прямо на съемочной площадке.

Улицы закроют с часу ночи до восьми утра. Об этом сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Водителей просят выбирать пути объезда.

Подробнее о ситуации с режиссером, обвиняеммым в растрате 68 миллионов рублей, можно прочитать в наших материалах:

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Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры