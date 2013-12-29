Кирилл Серебренников, последние новости: суд отправил режиссера под домашний арест

В среду, 23 августа, в Басманном районном суде прошло заседание суда, на котором выбирали меру пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова.

Заседание в Басманном суде



В среду, 23 августа, в Басманном суде прошло заседание, на котором выбирали меру пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова. Его арестовали накануне. Piter.tv сообщал, что СК предъявил Кириллу Серебренникову обвинения в мошенничестве. Речь идет о бюджетных 68 миллионах рублей, выделенных на проект "Платформа".

Решением суда Серебренникова отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Защита просила освободить режиссера под залог. Деньги на худрука "Гоголь-Центра" предлагала внести глава издательства "Новое литературное обозрение". Однако суд отклонил это предложение.

Режиссеру запретили переписку и телефонные разговоры. Также ему запрещено выходить на улицу без разрешения следствия. Адвокаты просили отпускать Серебренникова на работу.

Худрук "Гоголь-центра" отрицает предъявленные ему обвинения. По версии следствия, через созданную Серебренниковым "Седьмую студию" похитили 69 миллионов рублей. Режиссер уверяет, что все деньги пошли на постановки.



Поддержка около суда и задержания



Сегодня к зданию суда пришло много людей. Актеры, критики, журналисты и деятели культуры пришли поддержать Серебренникова. Когда отправленного под домашний арест режиссера увозили из здания суда, ему аплодировала большая толпа.

Сразу после окончания заседания появились сообщения, что в здании Басманного суда начались задержания. О проблемах с правоохранителями сообщила литературный критик Анна Наринская. По ее словам, ее остановили, когда она препятствовала задержанию другой девушки. Однако достаточно быстро отпустили. Были также сообщения о других задержаниях.

За режиссера вступились многие деятели культуры. Среди них вдова писателя Александра Солженицына Наталья Дмитриевна Солженицына, режиссеры и актеры Федор Бондарчук, режиссеры Авдотья Смирнова, Алексей Герман-младший, Константин Райкин, Евгений Миронов, Константин Хабенский, актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, певец Филипп Киркоров, гендиректор Большого театра Владимир Урин, писательница Людмила Улицкая, телеведущие иван Ургант, Ксения Собчак, Николай Сванидзе, директор Третьяковской галереи Зельфира Треуголова и другие.

Фото: trash_area, katyabog654 / instagram

Видео: __subtle__ / instagram