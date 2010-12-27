СК предъявил Кириллу Серебренникову обвинения в мошенничестве

Следственный комитет сообщает, что режиссеру КИриллу Серебренникову предъявлено обвинение.

Во вторник, 22 августа, Следственный комитет официально сообщил, что режиссеру и руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову предъявили обвинение. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, уточняет официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ходе беседы с прелставителями правоохранительных органов Серебренников вину не признает.

Режиссера задержали в Петербурге и доставили в Москву. Следствие полагает, что были похищены средства, выделенные на проект "Платформа". По данным СК, ерчь идет о не менее 68 миллионах рублей.

Ранее Piter.tv подробно писал о деле Серебренникова. Режессер Кирилл Серебренников: последние новости о задержании и расследовании

Фото: Facebook / Кирилл Серебренников