Режессер Кирилл Серебренников: последние новости о задержании и расследовании 

Во вторник, 22 августа, стало известно, что по делу о хищении бюджетных средств задержали художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

Режиссера Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге на съемочной площадке фильма о Викторе Цое. Его доставили в Москву. Ранее руководитель "Гололь-центра" проходил в деле о хищении бюджетных средств свидетелем. Сейчас Серебренникова подозревают в организации хищения 68 миллионов рублей.



СК вменяет режиссеру хищение 68 миллионов рублей



По данным Следственного комитета, похищены были деньги, выделенные из бюджета на реализацию экспериментального проекта "Платформа". Как говорил сам режиссер, он с командой хотел сделать смесь из театра, танца, музыки и медиа. Для работы в проекте создали труппу "Седьмая студия".

Генеральным продюсером студии стал Алексей Малобродский, генеральным директором – Юрий Итин. Бухгалтерию вела Нина Масляева.

Несколько месяцев назад было объявлено о возбуждении дела о хищении. Тогда речь шла о 200 миллионах. Серебренников проходил свидетелем. Под стражу заключили Масляеву и Итина, а после и Малобродского. Всем им вменяют мошенничество со средствами "Платформы".

Бухгалтер "Платформы" признала свою вину



На заседании суда 9 августа бухгалтер Масляева признала свою вину. Она заявила, что Серебренников собрал "Седьмую станцию", чтобы украсть бюджетные средства. Бухгалтер заявила, что организация занималась отмыванием денег. При этом она рассказала, что деньги обналичивали с ее помощью. При этом она подчеркнула, что организатором преступной схемы был режиссер.

Реакция Серебренникова и его коллег



Сам режиссер свою вину не признает. Он создал пост в Facebook, в котором попросил всех зрителей найти подтверждения спектаклей, которые проходили на "Платформе". Он заметил, что следствие уверено, что спектакль "Сон в летнюю ночь" не ставился. Хотя его играли более 15 раз. Серебренников попросил зрителей поделиться впечатлениями от постановок со следователями, чтобы убедить тех в том, что средства не утекли в карманы организаторов.

После тог, как дома у режиссера и в «Гоголь-центре» прошли обыски, российские и зарубежные артисты начали бурно реагировать. Союз кинематографистов России, Ассоциация театральных критиков, а также актеры и режиссеры начали писать письма в поддержку Серебренникова. Некоторые увидела в действиях давление на деятеля культуры.

Фильм Серебренникова о Цое завершат в любом случаи



Картина под рабочим названием "Лето" об известном музыканте Викторе Цое отснята уже на две трети. Ее планирую завершить в любом случаи. Об этом рассказал один из авторов сценария Михаил Идов. У себя на странице в социальной сети он написал, что с трудом может поверить в задержание режиссера.

Съемки фильма начались 27 июля. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы вместе с Серебренниковым. В основу легли воспоминания жены лидера группы "Зоопарк" Натальи Науменко.

Фото: ВКонтакте / Проект "Платформа", Facebook / Кирилл Серебренников