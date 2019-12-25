В Петербурге закроют Ботанический сад на три дня из-за жары

Растения переживут жару почти в +50 градусов без труда, потому что они родом из тропиков и субтропиков.

В воскресенье, 20 июня, стало известно, что Ботанический сад БИН РАН закрывается на три дня. Он предупредил посетителей, что с 22 по 24 июня оранжереи сада будут закрыты. Такое решение сотрудники сада приняли в связи с аномальной жарой.

Со вторника до четверг работа будет приостановлена, однако растения переживут жару без труда, потому что они родом из тропиков и субтропиков. Сотрудники сада будут их увлажнять и при необходимости притенять. Отметим, что в оранжереях температура стремится к +50 градусам.

Напомним, что Ботанический сад продлит работу из-за двойного цветения "царицы ночи". Увидеть распускающиеся бутоны растений двух видов – селеницереуса госпожи Макдональд и селеницереуса крупноцветкового – можно будет 16 июня с 20:00 до 23:00.

Ранее Piter.tv информировал о том, что в Ботаническом саду представят более 300 сортов пионов.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН