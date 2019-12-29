В Петербурге закрывается еще один магазин сети "Карусель"

Вместо него появится популярный "Перекресток".

В Петербурге закроется четвертый гипермаркет сети "Карусель", расположенный на Ленинском проспекте. До этого о закрытии объявили филиалы на улице Карбышева, Руставели и Коломяжском проспекте. Как сообщили в пресс-службе Х5 Retail Group, последним днем работы магазина станет 31 мая.

Отмечается, что гипермаркет уступит место популярному "Перекрестку". В обновленном магазине обещают появиться кассы самостоятельного обслуживания, а также терминал лояльности и комната матери и ребенка. Оставшиеся филиалы "Карусели", кроме упомянутых, продолжают свою работу обычном режиме.

Ранее мы рассказывали, как в петербургском гипермаркете решили продавать бесплатные перчатки.

Фото: Piter.TV