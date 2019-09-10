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В Петербурге закроются три объекта известной сети гипермаркетов
Сегодня, 18:28
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nadezhda_sib

В Петербурге закроются три объекта известной сети гипермаркетов

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Вместо двух из них откроются другие.

В Петербурге закроют три гипермаркета "Карусель". Об этом сообщила пресс-служба "X5 Retail Group", передал "Коммерсант".

Речь идет о гипермаркетах по адресу Руставели, 43 лит. А, Коломяжский проспект, 17 к. 1 и Карбышева, 9 лит. А. Они будут работать до 10 мая включительно. Такое решение обусловлено трансформацией бизнеса.

Вместо двух из них откроют "Перекресток". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сеть продуктовых супермаркетов в Петербурге запустила услугу доставки. 

Фото: pixabay.com 

Теги: гипермаркет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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