Сеть продуктовых супермаркетов в Петербурге запустила услугу доставки

Заказать продукты на дом можно через приложение.

В Петербурге запустили доставку продуктов из магазинов "Пятерочка". Об этом сообщила пресс-служба X5 Retail Group.

На данный момент заказать доставку могут жители Центрального, Василеостровского, Московского, Адмиралтейского, Кировского и Фрунзенском районов. До конца мая сервис будет доступен и для петербуржцах из других районов.

Воспользоваться им можно с помощью мобильного приложения. Товары должны привезти в течение дня.

По данным "РБК", в скором времени к доставке также присоединится сеть магазинов "Дикси".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в общественном транспорте Ленобласти начали проверять наличие масок у водителей и пассажиров.

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