  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сеть продуктовых супермаркетов в Петербурге запустила услугу доставки
Сегодня, 18:32
42
nadezhda_sib

Сеть продуктовых супермаркетов в Петербурге запустила услугу доставки

0 0

Заказать продукты на дом можно через приложение.

В Петербурге запустили доставку продуктов из магазинов "Пятерочка". Об этом сообщила пресс-служба X5 Retail Group.

На данный момент заказать доставку могут жители Центрального, Василеостровского, Московского, Адмиралтейского, Кировского и Фрунзенском районов. До конца мая сервис будет доступен и для петербуржцах из других районов. 

Воспользоваться им можно с помощью мобильного приложения. Товары должны привезти в течение дня.

По данным "РБК", в скором времени к доставке также присоединится сеть магазинов "Дикси". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в общественном транспорте Ленобласти начали проверять наличие масок у водителей и пассажиров. 

Фото: pixabay.com 

Теги: доставка, пятерочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии