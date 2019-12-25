Сеть продуктовых супермаркетов в Петербурге запустила услугу доставки

В Петербурге запустили доставку продуктов из магазинов "Пятерочка". Об этом сообщила пресс-служба X5 Retail Group.
На данный момент заказать доставку могут жители Центрального, Василеостровского, Московского, Адмиралтейского, Кировского и Фрунзенском районов. До конца мая сервис будет доступен и для петербуржцах из других районов.
Воспользоваться им можно с помощью мобильного приложения. Товары должны привезти в течение дня.
По данным "РБК", в скором времени к доставке также присоединится сеть магазинов "Дикси".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в общественном транспорте Ленобласти начали проверять наличие масок у водителей и пассажиров.
Фото: pixabay.com
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