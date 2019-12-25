В Петербурге закрыли Эрмитаж после сообщения о минировании

Второй день подряд в музей поступают сообщения о минировании.

В четверг, 21 апреля, Главный музейный комплекс Эрмитажа закрыли из-за сообщения о минировании около 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Сейчас проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Отмечается, что посетители, которые приобрели билеты на сеансы с 15:00, могут сходить в любой другой день в Главный музейный комплекс.

Добавим, что днем ранее примерно в это же время поступило сообщении о минировании. Сотрудники росгвардии проверили музей и не обнаружили опасных предметов. Вчера из Главного музейного комплекса Эрмитажа эвакуировали тысячу человек.

Ранее мы писали, что в Эрмитаже 23 апреля открывается выставка, посвященная Пасхе. Особое место среди экспонатов занимают пасхальные яйца, созданные из стекла и фарфора.

Фото: пресс-службе Эрмитажа