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В Петербурге закрыли Эрмитаж после сообщения о минировании
Сегодня, 18:37
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В Петербурге закрыли Эрмитаж после сообщения о минировании

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Второй день подряд в музей поступают сообщения о минировании.

В четверг, 21 апреля, Главный музейный комплекс Эрмитажа закрыли из-за сообщения о минировании около 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

Сейчас проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений. Отмечается, что посетители, которые приобрели билеты на сеансы с 15:00, могут сходить в любой другой день в Главный музейный комплекс.

Добавим, что днем ранее примерно в это же время поступило сообщении о минировании. Сотрудники росгвардии проверили музей и не обнаружили опасных предметов. Вчера из Главного музейного комплекса Эрмитажа эвакуировали тысячу человек.

Ранее мы писали, что в Эрмитаже 23 апреля открывается выставка, посвященная Пасхе. Особое место среди экспонатов занимают пасхальные яйца, созданные из стекла и фарфора.

Фото: пресс-службе Эрмитажа

Теги: мезй, минирование, собаки, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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