В Эрмитаже 23 апреля открывается выставка, посвященная Пасхе

Особое место среди экспонатов занимают пасхальные яйца, созданные из стекла и фарфора.

С 23 апреля петербуржцы в Малой церкви Зимнего дворца смогут посетить выставку "Пасха в России". Об этом сообщила пресс-служба Государственного Эрмитажа.

Экспозиция включает более 300 экспонатов XVII – начала XX века. Петербуржцы и гости города смогут увидеть иконы, пасхальные сувениры, богослужебные облачения. Многие экспонаты были собственностью членов императорской семьи и русской аристократии.

Особое место среди экспонатов занимают пасхальные яйца, созданные из стекла и фарфора.

Ранее стало известно, что в ночь на Пасху метрополитен Петербурга будет закрыт.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж