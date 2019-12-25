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В Эрмитаже 23 апреля открывается выставка, посвященная Пасхе
Сегодня, 8:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Эрмитаже 23 апреля открывается выставка, посвященная Пасхе

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Особое место среди экспонатов занимают пасхальные яйца, созданные из стекла и фарфора.

С 23 апреля петербуржцы в Малой церкви Зимнего дворца смогут посетить выставку "Пасха в России". Об этом сообщила пресс-служба Государственного Эрмитажа.

Экспозиция включает более 300 экспонатов XVII – начала XX века. Петербуржцы и гости города смогут увидеть иконы, пасхальные сувениры, богослужебные облачения. Многие экспонаты были собственностью членов императорской семьи и русской аристократии.

Особое место среди экспонатов занимают пасхальные яйца, созданные из стекла и фарфора.

Ранее стало известно, что в ночь на Пасху метрополитен Петербурга будет закрыт.

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж

Теги: зимний дворец, пасха, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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