На Васильевском во второй раз заминировали школу №21. Под угрозу попал также ТРЦ на Индустриальном

Ни в одном здании не нашли ничего опасного.

В понедельник, 12 октября, в петербургскую полицию в течение дня поступило сразу два сообщения о заминировании. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, под угрозу анонимов попали ТРЦ "Июнь" на Индустриальном проспекте и школа №21 на 5-й линии Васильевского острова.

Известно, что школа уже во второй раз страдает от письма шантажистов: буквально 10 октября всех учеников и сотрудников эвакуировали, а здание осмотрели взрывотехники. Ни в тот, ни в этот раз в школе не нашли опасных и взрывчатых веществ и предметов. В помещениях ТРЦ также не нашли ничего опасного, посетителей и сотрудников решили не эвакуировать.

Материалы обеих проверок передали следователям.

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Фото: pixabay