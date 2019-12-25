Из "заминированной" анонимами школы на Васильевском острове эвакуировали 475 человек

Опасных и взрывных устройств и веществ в здании не нашли.

Около полудня в пятницу, 9 октября, в полицию Петербурга поступило сообщение о заминировании школы №21 на Васильевском острове. Как стало известно Piter.TV, под анонимную угрозу попало учреждение с 5-й линии В.О.

Письмо о минировании учреждении пришло на электронную почту ФСБ РФ от некоей "лары николаевой". Из школы эвакуировали 475 человек, осмотр не выявил в здании опасных и взрывных устройств и веществ. Материалы дела направили в следственное управление полиции.

Ранее мы писали, что в Петербурге неизвестные "заминировали" 75 станций метро.

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