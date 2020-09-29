Видео: на улице Шевченко произошел пожар с человеком в квартире

В одной из квартир на улице Шевченко, 17 днем 29-го сентября произошел пожар. Одного человека пришлось эвакуировать, узнал Piter.TV от источника.
Возгорание произошло на кухне в 3-комнатной отдельной квартире. В огне оказались обстановка и кухонный гарнитур на площади 2 кв.метра. Пожар ликвидировали в течение 20-ти минут. Из помещения эвакуировали одного человека. Со слов очевидцев, он выглядывал из окна в момент пожара.
Мужчине окажут психиатрическую помощь.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Тамбасова загорелся строящийся жилой комплекс.
Видео: Piter.TV
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