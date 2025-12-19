В Петербурге зафиксирован масштабный сбой оплаты платных парковок

Городская система парковки дала сбой.

В Санкт-Петербурге 5 февраля произошел общегородской сбой в работе системы оплаты платных парковок.

О проблемах с оплатой водителей предупредили представители Городского центра управления парковками. Сообщается, что сбой затронул весь город. На момент публикации также оказался недоступен официальный сайт Городского центра управления парковками. Оплата парковки может быть затруднена через основные цифровые каналы.

Система оплаты парковки в Санкт-Петербурге не раз подвергалась DDoS-атаке. Перебои фиксировались при оплате через СМС, мобильное приложение "Парковки Санкт-Петербурга", портал parking.spb.ru, сервисы "Сбер" и телеграм-бот.

На фоне подобных инцидентов в Законодательном собрании Санкт-Петербурга ранее обсуждалась возможность введения отложенной оплаты парковки. Инициатива предусматривает право оплатить парковочную сессию до конца дня, чтобы избежать штрафов при технических сбоях и проблемах с интернет-соединением.

Фото: Piter.TV