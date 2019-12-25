В Петербурге зафиксировали резкий рост числа зараженных коронавирусом за два месяца

Такие показатели были зафиксированы в марте, так, 21 марта было подтверждено 865 случаев заболевания. Это максимальное число заболевших за два месяца.

В воскресенье, 23 мая, в Петербурге наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки коронавирус выявили у 842 человек. Эта отметка близка к показателям двухмесячной давности.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, такие показатели были зафиксированы в марте, так, 21 марта было подтверждено 865 случаев заболевания. Это максимальное число заболевших за два месяца

Недавно мы писали, что накануне в России выявили 8 951 случай заражения коронавирусом. Более 14 процентов пациентов переносят инфекцию бессимптомно. Первое место по числу заболевших в России традиционно занимает столица - здесь коронавирусом болеют почти 3 тысячи человек. На втором месте в печальной статистике находится Петербург. В тройку входит Подмосковье, где количество зараженных сегодня составляет 769 пациентов.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус свыше 23 тыс. человек.

Фото: Piter.tv



