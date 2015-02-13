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Еще 842 человека заболели коронавирусом в Петербурге
Сегодня, 11:09
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Еще 842 человека заболели коронавирусом в Петербурге

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В Ленобласти зарегистрировано 90 новых случаев заражения COVID-19.

В Северной столице за минувшие сутки коронавирусом заболели  842 горожанина. За это же время подхватили недуг 90 жителей Ленобласти. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 23 мая.

Накануне в России выявили 8 951 случай заражения коронавирусом. Более 14  процентов пациентов переносят инфекцию бессимптомно. 

Первое место по числу заболевших в России традиционно занимает столица - здесь коронавирусом болеют почти 3 тысячи человек. На втором месте в печальной статистике находится Петербург. В тройку входит Подмосковье, где количество зараженных сегодня составляет 769 пациентов. 

За прошедшие сутки от COVID-19 в стране умерли 357 больных. Победить вирус смогли 7 297 человек. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус свыше 23 тыс. человек.А за неделю количество активных больных коронавирусом выросло почти на 5%. Отмечается, что тенденция к росту заболеваемости продолжается, но ее развитие замедлилось.

Фото: pixabay

Теги: заболевшие, коронавирус, пандемия, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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