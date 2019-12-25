За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус свыше 23 тыс. человек.

По всем вопросам, связанным с COVID-19, можно обратиться по номеру "122".

За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус свыше 23 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 23 мая.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 5254 человек.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в Петербурге растет пятый день подряд. В Северной столице за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 833 человек. В Ленобласти подхватили недуг 89 жителей. Об этом сообщили на сайте "Стопкоронавирус.рф" 22 мая.

За неделю количество активных больных коронавирусом выросло почти на 5%. Отмечается, что тенденция к росту заболеваемости продолжается, но ее развитие замедлилось.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в "Ленэкспо" возобновляет работу госпиталь для для коронавирусных больных.

Фото: Piter.tv