Число заболевших коронавирусом в Петербурге растет пятый день подряд

За минувшие сутки COVID-19 нашли у 833 жителей города. Петербург обновляет весенние рекорды по суточному приросту.

В Северной столице за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 833 человек. В Ленобласти подхватили недуг 89 жителей. Об этом сообщили на сайте "Стопкоронавирус.рф" 22 мая.

Сегодня Северная столица продолжает занимать второе место в России по числу зараженных. Город на Неве обновляет двухмесячный максимум по суточному приросту заболевших.

За весь период пандемии в Петербурге перенесли инфекцию свыше 432 тысяч человек, в Ленобласти - более 44 тысяч. Победить болезнь смогли еще 1327 петербуржцев. Число вылечившихся с начала эпидемии достигло почти 400 тысяч.

Ранее на Piter.tv сообщили, что более 23 тысяч петербуржцев накануне сдали тест на коронавирус. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили свыше 11 400 жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 22 мая.

Фото: Piter.tv