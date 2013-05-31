Более 23 тысяч петербуржцев накануне сдали тест на коронавирус

По всем вопросам, связанным с COVID-19, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус еще 23 272 человека. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили свыше 11 400 жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 22 мая.

Напомним, что власти Петербурга продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля. Тем временем "Ленэкспо" возобновляет работу госпиталя для коронавирусных больных. В павильоне № 5 развернут 97 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. В случае необходимости поставят все 295 коек. Увеличение мест для ковидных пациентов связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Северной столице.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жителей города приглашают на вакцинацию от COVID-19 через портал "Здоровье петербуржца".

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