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Более 23 тысяч петербуржцев накануне сдали тест на коронавирус
Сегодня, 9:43
131
kraratau27

Более 23 тысяч петербуржцев накануне сдали тест на коронавирус

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По всем вопросам, связанным с COVID-19, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус еще 23 272 человека. В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили свыше 11 400 жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 22 мая.

Напомним, что власти Петербурга продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля. Тем временем  "Ленэкспо" возобновляет работу госпиталя для коронавирусных больных. В павильоне № 5 развернут 97 коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. В случае необходимости поставят все 295 коек. Увеличение мест для ковидных пациентов связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Северной столице. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что жителей города приглашают на вакцинацию от COVID-19 через портал "Здоровье петербуржца". 

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, пандемия, петербург, спб, тест на covid-19
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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Матвеева Эльза
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