Власти Петербурга продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля

Однако с 31 мая группам детей до 16 лет разрешено посещать театры и цирки.

Ранее введённые по 30 мая ограничения продлеваются до 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в пятницу, 21 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже внёс изменения в постановление Правительства города от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции".

Также в администрации города напомнили, что во время проведения Петербургского международного экономического форума необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, утвержденные властями городами по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Петербургу. К тому же, с 31 мая группам детей до 16 лет разрешено посещать театры и цирки.

Ранее мы писали, что в Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.tv