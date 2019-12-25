В Ленобласти ужесточили коронавирусные ограничения

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес изменения в постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции". Изменения вступили в силу 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Согласно правкам, Киришский район перешел из красной зоны в зеленую. При этом на всей территории Ленобласти ужесточились требования к организации массовых мероприятий. Численность участников сокращена. В некоторых случаях необходимо согласование с Роспотребнадзором.
Также на территории региона работа летних лагерей контролируется штабом по нераспространению коронавируса и Роспотребнадзором.
В Петербурге больница имени Семашко возобновит прием коронавирусных пациентов.
Фото: Piter.tv
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