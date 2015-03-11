Петербуржцев приглашают на вакцинацию от коронавируса через портал "Здоровье петербуржца"

Известно, в среду, 19 мая, в город поступило ещё 6 480 комплектов доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Жителей Петербурга приглашают на вакцинацию от коронавируса через портал "Здоровье петербуржца". Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева в среду, 19 мая.

Известно, что более 370 тыс. петербуржцев получили приглашение в личном кабинете портала. Эргашев отметил, что массовая вакцинация поможет снизить риски заражения в городе.

Призываю петербуржцев иммунизироваться от COVID-19 - прививка не займет много времени, при этом обезопасит вас и ваших близких. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга.

В аппарате отметили, что на сегодня в Петербурге порядка 632 тыс. граждан уже прошли первый этап вакцинации, а полный курс прошли свыше 533 тыс. петербуржцев.

Известно, в среду, 19 мая, в город поступило ещё 6 480 комплектов доз вакцины "ЭпиВакКорона". Так, в городских поликлиниках остается 92,7 тыс. доз, также 82 тыс. комплектов доз находятся на центральной фармацевтической базе Петербурга.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 18 тыс. человек.

Фото: Piter.tv