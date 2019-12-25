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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 18 тыс. человек
Сегодня, 10:10
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 18 тыс. человек

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18333 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 12952 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции власти Петербурга не исключают введения локдауна. Меры начнут принимать, если мощностей стационаров начнет не хватать.

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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