За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 18 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18333 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 12952 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции власти Петербурга не исключают введения локдауна. Меры начнут принимать, если мощностей стационаров начнет не хватать.

Фото: Piter.TV