В Петербурге зафиксировали рекордное количество свободных коек для пациентов с COVID-19

Ожидается, что в ближайшие дни число госпитализаций возрастет.

На сегодняшний день в Петербурге 23,7% коек для больных коронавирусом остаются свободными. Это рекордно высокий показатель, говорится в информационной справке межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

На данный момент пациентов готовы принять 2963 койки. Всего их развернуто 12488.

Больных COVID-19 принимают 23 стационара — 16 городских и 7 федеральных. Со вчерашнего дня была перепрофилирована больница №33 в Колпино. В ней развернули 110 коек, 10 из которых — реанимационные.

В справке отмечается, что город готов к увеличению нагрузки на медицинские службы. По сравнению с 8 января количество госпитализаций среди взрослого населения снизилось на 6%. 15 января в стационары доставили 750 человек старше 18 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам с коронавирусом будут бесплатно выдавать пульсоксиметры.

Фото: Piter.TV