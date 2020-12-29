В Петербурге зафиксировали рекордное количество свободных коек для пациентов с COVID-19

На сегодняшний день в Петербурге 23,7% коек для больных коронавирусом остаются свободными. Это рекордно высокий показатель, говорится в информационной справке межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.
На данный момент пациентов готовы принять 2963 койки. Всего их развернуто 12488.
Больных COVID-19 принимают 23 стационара — 16 городских и 7 федеральных. Со вчерашнего дня была перепрофилирована больница №33 в Колпино. В ней развернули 110 коек, 10 из которых — реанимационные.
В справке отмечается, что город готов к увеличению нагрузки на медицинские службы. По сравнению с 8 января количество госпитализаций среди взрослого населения снизилось на 6%. 15 января в стационары доставили 750 человек старше 18 лет.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам с коронавирусом будут бесплатно выдавать пульсоксиметры.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
хочeшь тpаxнyть краcивую дeвкy?! Oдинoкие и Замyжниe oчень xoтят ceкca, здесь дают в пoпy и бeрyт в pот, без дeнeг и обязательств, все aнoнимнo и беcплaтнo, можешь убeдиться cам ----- http://srt.vg/club