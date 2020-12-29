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Петербуржцам с коронавирусом будут бесплатно выдавать пульсоксиметры
Сегодня, 16:47
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Петербуржцам с коронавирусом будут бесплатно выдавать пульсоксиметры

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Прибор нужно будет вернуть после выздоровления.

Пульсоксиметры будут бесплатно выдавать петербуржцам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Информация об этом содержится в информационной справке межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом от 15 января. 

Северная столица закупила 21 тыс. приборов. Почти все из них поступили в районные поликлиники, остальные будут использовать врачи Городской станции скорой помощи.

С помощью пульсоксиметра можно измерить сатурацию — уровень насыщения крови кислородом. После выздоровления их нужно будет вернуть в поликлинику. 

Считается, что при сатурации менее 93% пациент находится в тяжелом состоянии, его нужно госпитализировать. Также имеет значение температура тела и частота дыхания. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, пульсоксиметр, сатурация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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