Петербуржцам с коронавирусом будут бесплатно выдавать пульсоксиметры

Прибор нужно будет вернуть после выздоровления.

Пульсоксиметры будут бесплатно выдавать петербуржцам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Информация об этом содержится в информационной справке межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом от 15 января.

Северная столица закупила 21 тыс. приборов. Почти все из них поступили в районные поликлиники, остальные будут использовать врачи Городской станции скорой помощи.

С помощью пульсоксиметра можно измерить сатурацию — уровень насыщения крови кислородом. После выздоровления их нужно будет вернуть в поликлинику.

Считается, что при сатурации менее 93% пациент находится в тяжелом состоянии, его нужно госпитализировать. Также имеет значение температура тела и частота дыхания.

Фото: Piter.TV