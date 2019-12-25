Горожанам разъяснили порядок госпитализации заболевших коронавирусом

Решение о госпитализации принимает врач.

В четверг, 24 декабря, в комитете по здравоохранению петербуржцам объяснили порядок госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что горожане массово оставляли такой запрос на официальной странице губернатора.

Решение о госпитализации принимает врач на основе рекомендаций Министерства здравоохранения. Уточняется, что у больного должны иметься следующие симптомы и признаки болезни:

Койки "средней" тяжести предназначены для пациентов, у которых температура тела держится выше 38,5 градусов в течение трех дней, а также при поражении обоих легких более 25% (по результатам КТ). Если состояние не стабилизируется, температура высокая, больного переводят на койки для "тяжелых" больных с ИВЛ. Пациенты в тяжелом состоянии отправляются на соответствующие койки при сатурации менее 93%, температуре выше 39 градусов и частоте дыхательных путей выше 30.

Крайне тяжелые пациенты – те, у кого нарушено сознание, сатурация менее 92%, частота дыхательных движений больше 35.

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Фото: Piter.TV