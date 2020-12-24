В Петербурге на 3D-принтере создали шлем для защиты от коронавируса

В Петербурге с помощью 3D-принтера создали шлем для защиты от COVID-19, он обеспечивает защиту от вируса на 99,9%. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что шлем имеет прозрачный экран и накидку, в верхней его части встроен компактный вентилятор, который заставляет воздух двигаться, внутри появляется легкий ветерок, который облегчает дыхание и повышает уровень комфорта.
Разработчик Денис Голубев отметил, что "главной задачей было обеспечить комфорт для врачей, которые сутками дежурят в "красной зоне" в защитных костюмах".
Изобретение поступило в городскую многопрофильную больницу №2.
Ранее мы писали, что Петербург опустился на второе место по числу смертей от коронавируса за сутки.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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