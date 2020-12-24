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В Петербурге на 3D-принтере создали шлем для защиты от коронавируса
Сегодня, 15:40
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smirenny

В Петербурге на 3D-принтере создали шлем для защиты от коронавируса

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Сначала шлем весил 1,5 кг, потом его массу уменьшили до 700 граммов.

В Петербурге с помощью 3D-принтера создали шлем для защиты от COVID-19, он обеспечивает защиту от вируса на 99,9%. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что шлем имеет прозрачный экран и накидку, в верхней его части встроен компактный вентилятор, который  заставляет воздух двигаться, внутри появляется легкий ветерок, который облегчает дыхание и повышает уровень комфорта.

Разработчик Денис Голубев отметил, что "главной задачей было обеспечить комфорт для врачей, которые сутками дежурят в "красной зоне" в защитных костюмах".

Изобретение поступило в городскую многопрофильную больницу №2. 

Ранее мы писали, что Петербург опустился на второе место по числу смертей от коронавируса за сутки.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: 3d-принтер, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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Bujko Mixail
Сегодня 16:15

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