Петербург опустился на второе место по числу смертей от коронавируса за сутки

В Северной столице скончались еще 72 человека с КОВИД.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 72 летальных случая от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Северная столица занимает второе место среди городов России по числу смертей от КОВИД за сутки. На первом Москва, где за прошедшие 24 часа обнаружили 76 новых жертв коронавируса, на третьем – Московская область и Красноярский край, где умерли по 29 человек.

В целом по России зафиксировали 635 новых смертельных исходов. С начала пандемии число жертв от коронавируса в стране выросло до 53 096 человек, из больниц выписали 2 370 857.

Ранее власти Петербурга заявили, что ситуация с коронавирусом не позволяет ослабить ограничения.

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